Le président de l’Ukraine, Volodymyr Zelensky, a affirmé que la Russie fournissait à l’Iran des drones de type Shahed destinés à être utilisés dans le conflit contre les États-Unis et Israël.

Dans un extrait d’interview accordée à la chaîne CNN et diffusé samedi, Zelensky a déclaré que l’utilisation par l’Iran de drones Shahed d’origine russe pour frapper des bases américaines était « prouvée à 100 % ».

Les drones Shahed, souvent utilisés comme drones kamikazes, sont capables de parcourir de longues distances avant de s’écraser sur leur cible avec une charge explosive. Ces appareils ont déjà été largement employés dans la guerre entre la Russie et l’Ukraine.

Les accusations de Zelensky interviennent alors que la guerre opposant les États-Unis et Israël à l’Iran se poursuit au Moyen-Orient, un conflit qui suscite des inquiétudes croissantes quant à un élargissement des tensions internationales.

Jusqu’à présent, Moscou n’a pas commenté ces accusations. La Russie et l’Iran entretiennent cependant des relations militaires et stratégiques étroites, notamment depuis le début de l’invasion russe de l’Ukraine en 2022.

Les déclarations du président ukrainien interviennent dans un contexte de rivalités géopolitiques croissantes, alors que plusieurs conflits simultanés en Ukraine et au Moyen-Orient contribuent à accentuer les tensions entre les grandes puissances.