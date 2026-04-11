Washington lance une offensive contre les réseaux de « tourisme de naissance »

L’administration du président Donald Trump a ordonné un renforcement des opérations contre les réseaux accusés d’organiser le « tourisme de naissance » aux États-Unis, selon des informations internes consultées par Reuters.

Le ICE a lancé une nouvelle « initiative contre le tourisme de naissance », demandant à ses agents à travers le pays de cibler les organisations soupçonnées d’aider des femmes enceintes étrangères à obtenir un visa en dissimulant leurs intentions d’accoucher sur le sol américain.

Ces réseaux faciliteraient l’entrée sur le territoire dans le but que les enfants naissent aux États-Unis et obtiennent ainsi automatiquement la citoyenneté américaine, en vertu du droit du sol.

Les autorités américaines envisagent des poursuites pour fraude et autres infractions connexes contre les personnes impliquées dans ces pratiques, considérées comme abusives par l’administration.

Ce durcissement s’inscrit dans une ligne politique défendue par Donald Trump, qui a régulièrement critiqué le droit du sol et mis en avant ces cas pour justifier des réformes visant à restreindre l’accès à la citoyenneté.

La question du « tourisme de naissance » reste toutefois controversée, certains observateurs soulignant que les cas documentés restent limités, tandis que d’autres dénoncent une instrumentalisation politique du sujet.

Avec cette nouvelle initiative, Washington entend néanmoins envoyer un signal clair et intensifier la lutte contre ce qu’il considère comme un contournement du système migratoire.