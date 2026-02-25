Les États-Unis pourraient imposer des droits de douane atteignant 15% ou davantage sur les importations en provenance de certains pays, a indiqué mercredi le représentant américain au commerce. Cette déclaration arrive dans un contexte de réévaluation de la politique commerciale américaine.

Le responsable a précisé qu’il n’était pas prévu d’augmenter les droits de douane sur les produits chinois avant la visite prochaine du président Donald Trump en Chine. Cette position vise à éviter de nouvelles tensions commerciales à l’approche de discussions diplomatiques importantes entre Washington et Pékin.

Selon l’USTR, les éventuels tarifs de remplacement envisagés seraient compatibles avec les accords commerciaux existants. L’administration américaine affirme ainsi vouloir ajuster ses instruments tarifaires tout en respectant le cadre juridique international en vigueur.

Le Bureau du représentant américain au commerce a également annoncé l’ouverture d’enquêtes au titre de l’article 301, notamment concernant l’Indonésie et d’autres pays. Ce mécanisme permet aux États-Unis d’examiner et de sanctionner des pratiques commerciales jugées déloyales ou discriminatoires.

La politique tarifaire américaine fait l’objet d’un débat intense, notamment après des décisions judiciaires remettant en cause certaines mesures précédemment adoptées. Les perspectives de nouveaux droits de douane pourraient raviver les inquiétudes sur les échanges mondiaux et sur l’impact potentiel pour les entreprises et les consommateurs.