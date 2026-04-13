Von der Leyen compare la chute d’Orban à un tournant historique pour la liberté en Hongrie

La présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a salué la défaite électorale de Viktor Orban comme une « victoire pour les libertés fondamentales », allant jusqu’à comparer cet événement à des moments clés de l’histoire hongroise, comme le soulèvement antisoviétique de 1956 et la chute du communisme en 1989.

Cette réaction intervient au lendemain d’un scrutin historique en Hongrie, marqué par la victoire nette de l’opposition de centre-droit, qui met fin à plus de 16 années de domination politique de Viktor Orban. Ce changement de pouvoir est perçu comme un véritable séisme politique dans le pays.

Pour Ursula von der Leyen, ce résultat dépasse le cadre national et constitue un signal fort en faveur des valeurs démocratiques en Europe. Elle y voit une réaffirmation de l’attachement des citoyens hongrois aux principes de liberté et d’État de droit.

Les conséquences de cette alternance politique se font déjà sentir, avec des réactions à l’international, de Washington à Kiev. Sur le plan intérieur, les marchés ont connu des fluctuations, tandis que la capitale Budapest a été le théâtre de célébrations après l’annonce des résultats.

Cette élection pourrait marquer un tournant pour les relations entre la Hongrie et l’Union européenne, souvent tendues sous le gouvernement Orban. Elle ouvre la voie à une possible réorientation politique, susceptible de rapprocher Budapest des institutions européennes.

Dans un contexte de recomposition politique en Europe, les propos de la présidente de la Commission soulignent l’importance symbolique de ce scrutin, perçu comme un moment charnière pour la démocratie sur le continent.