Une famille palestinienne affirme avoir été forcée de réinhumer un proche en Cisjordanie

Une famille palestinienne de Cisjordanie occupée affirme avoir été contrainte par des colons israéliens d’exhumer puis de réinhumer le corps de leur père dans un autre lieu, près de la colonie rétablie de Sa-Nur, selon des témoignages rapportés vendredi.

L’incident se serait produit dans le village d’Asasa, près de Jénine, dans le nord de la Cisjordanie. D’après la famille, des colons se seraient opposés à l’enterrement dans le cimetière local récemment utilisé, forçant les proches du défunt à déplacer le corps.

L’armée israélienne a indiqué avoir envoyé des soldats sur les lieux après avoir été informée de l’incident, sans fournir davantage de détails sur d’éventuelles mesures prises.

Le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme a condamné l’affaire, dénonçant une atteinte à la dignité humaine et appelant à la protection des civils palestiniens dans les territoires occupés.

Le gouvernement israélien avait approuvé l’an dernier le rétablissement de la colonie de Sa-Nur, évacuée en 2005 dans le cadre du désengagement israélien de Gaza et de certaines parties de la Cisjordanie.

Les tensions restent particulièrement fortes dans le nord de la Cisjordanie, où les violences entre colons, forces israéliennes et Palestiniens se sont multipliées ces derniers mois.