Les autorités du Sri Lanka ont indiqué mardi qu’un deuxième navire iranien se trouvait à environ neuf milles nautiques des côtes du pays, selon un porte-parole du gouvernement.

Cette annonce intervient au lendemain d’une opération menée par la marine sri-lankaise pour porter assistance à un navire militaire iranien en difficulté dans les eaux situées au sud de l’île. L’équipage de ce bâtiment, identifié comme l’IRIS Dena, avait été secouru par les forces navales sri-lankaises.

Selon le porte-parole du cabinet sri-lankais, le second navire iranien repéré à proximité des côtes devrait finalement être déplacé. Les autorités n’ont pas précisé la nature exacte de ce bâtiment ni les raisons de sa présence dans la zone.

La situation est suivie de près par Colombo, alors que la région de l’océan Indien se trouve dans un contexte de tensions accrues en raison du conflit impliquant l’Iran et de l’attention portée aux mouvements navals liés à cette crise.

Les autorités sri-lankaises n’ont pas signalé d’incident supplémentaire, mais ont indiqué que la marine continuait de surveiller la zone afin de garantir la sécurité maritime et la gestion des opérations en cours.