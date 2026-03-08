Un Palestinien de 27 ans a été tué samedi par un colon israélien dans le village de Masafer Yatta, en Cisjordanie occupée, selon le ministère palestinien de la Santé. L’incident s’est produit près de la ville d’Hébron, dans une zone régulièrement marquée par des tensions entre colons israéliens et habitants palestiniens.

D’après les autorités palestiniennes et l’agence de presse officielle WAFA, l’homme a été abattu lors d’un affrontement impliquant des colons dans la région. Le ministère de la Santé a confirmé son décès peu après les faits.

L’armée israélienne a déclaré que le tireur était un soldat de réserve qui s’était rendu sur place après avoir été informé d’affrontements entre colons et Palestiniens. Les forces israéliennes ont indiqué qu’une enquête avait été ouverte afin d’éclaircir les circonstances de la fusillade.

Masafer Yatta est l’une des zones où les tensions se sont intensifiées ces dernières années. Selon les Nations unies, la violence des colons en Cisjordanie a fortement augmenté au cours des deux dernières années, contribuant au déplacement croissant de familles palestiniennes.

Cet incident survient quelques jours seulement après une autre fusillade meurtrière dans le nord de la Cisjordanie. Deux frères palestiniens avaient été abattus lundi près de la ville de Naplouse, selon le ministère palestinien de la Santé.

Le quotidien israélien Haaretz a indiqué que la police militaire israélienne menait également une enquête sur un soldat de réserve impliqué dans cette fusillade précédente, alors que les violences continuent d’alimenter les tensions dans les territoires occupés.