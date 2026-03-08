Un tribunal américain a reconnu coupable un ressortissant pakistanais d’avoir participé à un complot visant à assassiner le président Donald Trump et d’autres responsables politiques américains, selon le ministère de la Justice. Les procureurs affirment que ce projet avait été conçu en représailles à l’élimination du commandant militaire iranien Qassem Soleimani par les États-Unis en 2020.

L’accusé, Asif Merchant, était jugé à Brooklyn, à New York, pour avoir tenté de recruter des personnes aux États-Unis afin de mener des attaques contre des personnalités politiques américaines. Selon les autorités judiciaires, il agissait sur instruction d’acteurs liés à l’Iran.

Les procureurs ont indiqué que les cibles du complot incluaient Donald Trump, mais aussi l’ancien président Joe Biden et Nikki Haley, qui avait affronté Trump lors de la course à l’investiture présidentielle républicaine en 2024.

Le ministère de la Justice a précisé que Merchant avait été reconnu coupable de « meurtre commandité » et de « tentative d’acte de terrorisme transfrontalier ». Les autorités américaines estiment que ce projet s’inscrivait dans une stratégie de représailles liée à l’assassinat du général iranien Soleimani lors d’une frappe américaine en Irak.

Le procès s’est déroulé au cours de la semaine écoulée, dans un contexte de tensions internationales particulièrement fortes. Il s’est tenu quelques jours avant que Donald Trump n’ordonne une offensive militaire contre l’Iran menée conjointement avec Israël.

Les responsables américains considèrent cette affaire comme un exemple des menaces persistantes visant des responsables politiques américains et soulignent que les autorités continueront de poursuivre toute tentative d’attaque contre des dirigeants des États-Unis.