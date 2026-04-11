Un mort et 27 blessés dans l’accident d’un bus de touristes britanniques aux Canaries

Un accident de bus sur l’île de La Gomera, en Espagne, a fait au moins un mort et 27 blessés parmi des touristes britanniques, ont indiqué les services de secours.

Le véhicule a quitté la route GM-2 avant de chuter dans un ravin, dans une zone montagneuse de cette île des Canaries prisée des visiteurs européens. La victime est un homme britannique de 77 ans, selon la Garde civile.

Parmi les blessés, trois se trouvent dans un état grave. Plusieurs victimes ont dû être évacuées par hélicoptère vers l’hôpital Nuestra Señora de Guadalupe ainsi que vers d’autres établissements de l’archipel.

Le bus transportait 27 ressortissants britanniques ainsi que le conducteur. Selon le voyagiste Holiday Property Bond, ils se rendaient à l’aéroport pour rentrer au Royaume-Uni au moment de l’accident.

Les autorités britanniques ont exprimé leur soutien aux victimes et à leurs proches. Le ministère des Affaires étrangères a indiqué être en contact avec les autorités espagnoles et prêt à apporter une assistance consulaire.

Les circonstances précises de l’accident restent à déterminer, tandis qu’une enquête a été ouverte pour établir les causes de la sortie de route.