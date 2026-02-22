Un homme armé abattu après avoir pénétré dans le périmètre sécurisé de Mar-a-Lago

Un homme armé a été abattu tôt dimanche matin après avoir pénétré en voiture dans le périmètre sécurisé de Mar-a-Lago, la résidence du président Donald Trump à Palm Beach, en Floride, a indiqué un porte-parole du United States Secret Service. L’incident s’est produit vers 1h30 du matin alors qu’un autre véhicule quittait le complexe.

Selon Anthony Guglielmi, porte-parole du Secret Service, l’homme, âgé d’une vingtaine d’années et originaire de Caroline du Nord, transportait un bidon d’essence et un fusil à pompe. Sa famille avait signalé sa disparition quelques jours plus tôt, et les enquêteurs estiment qu’il s’était dirigé vers le sud, récupérant l’arme en cours de route. Une boîte correspondant à l’arme a été retrouvée dans son véhicule après les faits.

L’homme tué a été identifié comme Austin Tucker Martin, 21 ans, selon une source proche de l’enquête s’exprimant sous couvert d’anonymat. Après avoir franchi l’entrée près de la porte nord de la propriété, il a été confronté à deux agents du Secret Service et à un adjoint du shérif du comté de Palm Beach, a précisé le shérif Ric Bradshaw lors d’une conférence de presse. « Il lui a été ordonné de déposer les deux objets qu’il avait avec lui. Il a posé le bidon d’essence, puis a levé le fusil en position de tir », a déclaré Bradshaw. Les agents ont alors ouvert le feu « pour neutraliser la menace ».

Le président et la première dame Melania Trump ne se trouvaient pas à Mar-a-Lago au moment de l’incident, mais à la Maison-Blanche. Le FBI a demandé aux riverains de vérifier leurs caméras de surveillance afin de fournir d’éventuelles images utiles à l’enquête. Les autorités cherchent à établir un profil psychologique du suspect et à déterminer son mobile, qui reste inconnu à ce stade.

Donald Trump a déjà été visé par des menaces et des tentatives d’assassinat, notamment deux durant la campagne présidentielle de 2024. L’une d’elles s’était produite à West Palm Beach, à quelques kilomètres de Mar-a-Lago, lorsqu’un homme armé avait tenté de l’atteindre alors qu’il jouait au golf. Un autre attentat avait eu lieu lors d’un meeting en Pennsylvanie. Ces événements s’inscrivent dans un contexte plus large de violences politiques aux États-Unis, marqué ces derniers mois par plusieurs attaques et assassinats visant des responsables publics.