Un Britannique jugé à Londres pour terrorisme, accusé d’avoir combattu avec Al-Shabaab

Un ressortissant britannique a comparu jeudi devant un tribunal de Londres, accusé d’avoir combattu aux côtés du groupe islamiste Al-Shabaab en Somalie il y a plus de quinze ans.

Jermaine Grant, âgé de 43 ans, est poursuivi pour six infractions liées au terrorisme, commises entre 2007 et 2010. Parmi les chefs d’accusation figurent sa participation à des camps d’entraînement de type commando à Kismayo, ainsi que son implication présumée dans des combats armés.

Selon le procureur Carl Kelvin, l’accusé aurait occupé un rôle de chef de section et pris part à plusieurs batailles aux côtés des militants du groupe. Il est également accusé d’avoir possédé un fusil d’assaut AK-47 lors de la « bataille de Karan » et d’avoir dirigé un groupe engagé dans des activités terroristes.

Présenté au tribunal de première instance de Westminster sous escorte policière, Jermaine Grant a été placé en détention provisoire pour une durée de sept jours, le temps d’obtenir le consentement du procureur général nécessaire à la poursuite de la procédure.

Les autorités britanniques ont souligné la gravité des faits reprochés. « Il s’agit d’accusations sérieuses qui font suite à une enquête de longue haleine », a déclaré le commandant par intérim de la police antiterroriste de Londres, Kris Wright.

Cette affaire illustre la vigilance persistante des services de sécurité britanniques face aux individus soupçonnés d’avoir rejoint des organisations jihadistes à l’étranger, même de nombreuses années après les faits.

Le dossier doit désormais suivre son cours judiciaire, dans un contexte où les autorités continuent de lutter contre les menaces liées au terrorisme international.