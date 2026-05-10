Un attentat suicide dévaste un poste de police au Pakistan : au moins douze policiers tués

Au moins douze policiers ont été tués dimanche dans un attentat à la voiture piégée visant un poste de police dans la ville de Bannu, dans le nord-ouest du Pakistan, selon un haut responsable des forces de l’ordre.

L’attaque, particulièrement violente, a été suivie d’un affrontement armé entre les forces de sécurité et des militants, a précisé le responsable policier. Des images diffusées après l’explosion montrent un bâtiment fortement endommagé et des habitants rassemblés au milieu des décombres.

Selon les autorités, trois personnes ont été retrouvées vivantes après l’attentat et transportées vers un hôpital pour y recevoir des soins. Aucun bilan définitif concernant le nombre de blessés n’a été communiqué dans l’immédiat.

La ville de Bannu est située dans la province de Khyber Pakhtunkhwa, une région frontalière de l’Afghanistan régulièrement confrontée à des attaques de groupes armés islamistes. Les forces de sécurité pakistanaises y mènent depuis plusieurs années des opérations contre des organisations militantes.

Aucun groupe n’a revendiqué immédiatement l’attaque, mais les autorités pakistanaises soupçonnent fréquemment des factions talibanes pakistanaises d’être à l’origine de ce type d’attentats contre les forces de sécurité.

Le Pakistan connaît une recrudescence des violences dans ses régions frontalières depuis le retour au pouvoir des talibans en Afghanistan en 2021. Islamabad accuse régulièrement certains groupes armés de trouver refuge de l’autre côté de la frontière, ce que les autorités afghanes démentent.

Cette nouvelle attaque souligne les défis sécuritaires persistants auxquels le Pakistan reste confronté, malgré les nombreuses opérations militaires menées ces dernières années contre les groupes insurgés.