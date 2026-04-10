Ukraine : Moscou dément toute reprise des négociations malgré la visite d’un émissaire aux États-Unis

Le Kremlin a affirmé que la récente visite aux États-Unis de l’émissaire russe Kirill Dmitriev ne signifiait en aucun cas une reprise des négociations de paix sur l’Ukraine.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a précisé que Kirill Dmitriev n’était pas impliqué dans des discussions politiques liées au conflit, mais qu’il travaillait uniquement sur des questions économiques dans le cadre de ses fonctions.

Ces déclarations interviennent après des informations faisant état de rencontres entre Dmitriev et des membres de l’administration du président Donald Trump, qui avaient alimenté les spéculations sur une possible relance du dialogue entre Washington et Moscou.

« Il ne s’agit pas d’une reprise des négociations », a insisté Dmitri Peskov, rejetant toute interprétation en ce sens.

Cette clarification intervient dans un contexte diplomatique sensible, marqué par l’annonce récente d’un cessez-le-feu temporaire décrété par le président russe Vladimir Poutine à l’occasion de Pâques orthodoxe.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a indiqué que Kiev respecterait cette trêve, ouvrant une brève fenêtre d’accalmie dans un conflit qui se prolonge depuis plusieurs années.

Malgré ces gestes ponctuels, les perspectives de négociations de paix restent incertaines, les positions des deux camps demeurant profondément divergentes.

Dans ce contexte, Moscou semble vouloir dissocier les échanges économiques en cours avec les États-Unis des discussions politiques sur l’Ukraine, afin d’éviter toute confusion sur l’état réel des négociations.