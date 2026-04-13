Tusk salue la défaite d’Orban en Hongrie, un « signal fort » contre les dérives autoritaires en Europe

Le Premier ministre polonais Donald Tusk a salué lundi les résultats des élections en Hongrie, les qualifiant de revers pour les tendances autoritaires en Europe. Cette réaction intervient après la victoire du parti de centre-droit Tisza, mettant fin à 16 années de pouvoir de Viktor Orban.

S’exprimant lors d’une visite officielle en Corée du Sud, Donald Tusk a estimé que ce scrutin démontrait que l’Europe n’était pas condamnée à basculer vers des régimes autoritaires. « Tout le monde craignait une tendance vers des régimes autoritaires et corrompus », a-t-il déclaré, selon l’agence de presse polonaise PAP.

La victoire du parti Tisza marque un tournant politique majeur en Hongrie, où Viktor Orban dominait la scène politique depuis plus d’une décennie. Ce changement de pouvoir pourrait redéfinir les équilibres politiques en Europe centrale et relancer les débats sur l’État de droit dans l’Union européenne.

Pour Donald Tusk, ce résultat constitue un signal d’espoir pour les forces pro-européennes et démocratiques, alors que plusieurs pays du continent ont été confrontés ces dernières années à des critiques sur l’érosion des institutions démocratiques.

Cette prise de position s’inscrit également dans un contexte régional où la Pologne elle-même cherche à renforcer son image de défenseur des valeurs démocratiques au sein de l’Union européenne, après une période de tensions avec Bruxelles.

Les conséquences politiques de ce scrutin hongrois devraient continuer à se faire sentir dans les semaines à venir, tant au niveau national qu’à l’échelle européenne.