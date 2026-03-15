Trump rejette l’offre de Zelensky sur la défense anti-drones

Le président américain Donald Trump a rejeté une proposition du président ukrainien Volodymyr Zelensky visant à aider les États-Unis à renforcer leurs capacités de défense contre les drones.

Interrogé sur cette offre de coopération militaire, Trump a répondu de manière sèche : « La dernière personne dont nous avons besoin d’aide, c’est Zelensky », une déclaration qui illustre les tensions persistantes entre Washington et Ukraine sur certaines questions stratégiques.

L’offre ukrainienne s’inscrivait dans le cadre d’une possible collaboration autour des technologies de défense anti-drones, domaine dans lequel l’Ukraine affirme avoir acquis une expérience importante depuis le début de la guerre avec la Russie.

Depuis plusieurs années, Kiev développe en effet des systèmes destinés à intercepter ou neutraliser les drones, devenus un élément central du conflit sur le front ukrainien.

La réponse de Trump intervient dans un contexte diplomatique déjà tendu, le président américain ayant à plusieurs reprises critiqué l’aide militaire accordée à l’Ukraine et plaidé pour une approche plus prudente dans l’implication des États-Unis dans les conflits étrangers.