Le président américain Donald Trump a menacé mardi d’imposer un embargo commercial total à l’Espagne après que Madrid a refusé d’autoriser l’utilisation de ses bases militaires par les forces américaines pour des missions liées aux frappes contre l’Iran. Cette déclaration marque une nouvelle tension entre Washington et un allié européen membre de l’OTAN.

« L’Espagne a été terrible », a déclaré Donald Trump aux journalistes lors d’une rencontre avec le chancelier allemand Friedrich Merz à la Maison-Blanche. Le président américain a affirmé avoir demandé au secrétaire au Trésor, Scott Bessent, de « couper tout contact » avec Madrid.

« Nous allons rompre tout commerce avec l’Espagne. Nous ne voulons plus rien avoir à faire avec l’Espagne », a-t-il ajouté. Cette menace intervient après que le gouvernement espagnol a refusé de permettre l’utilisation de ses bases pour des opérations liées aux frappes américaines contre l’Iran.

Selon Reuters, les États-Unis ont déplacé 15 avions, dont des ravitailleurs, depuis les bases militaires de Rota et de Morón, situées dans le sud de l’Espagne, après que les autorités espagnoles ont indiqué qu’elles ne souhaitaient pas que ces installations soient utilisées pour soutenir l’offensive.

Les échanges commerciaux entre les deux pays concernent notamment des produits espagnols comme l’huile d’olive, les pièces automobiles, l’acier ou encore les produits chimiques. Une rupture commerciale aurait donc des conséquences économiques importantes des deux côtés de l’Atlantique.

Cette nouvelle controverse illustre les tensions croissantes entre Washington et certains alliés européens autour de la gestion du conflit impliquant l’Iran et du rôle des bases militaires occidentales dans la région.