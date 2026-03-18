Le président américain Donald Trump et plusieurs membres de son administration ont accru leurs critiques envers les médias, les accusant de biais dans leur couverture de la guerre en Iran, alors que le soutien de l’opinion publique au conflit demeure limité.

Depuis plusieurs jours, la Maison Blanche multiplie les déclarations visant des organes de presse accusés de chercher à discréditer l’action militaire américaine. La porte-parole de l’exécutif affirme notamment que certains médias s’emploient à nuire à l’image de l’administration et des forces armées.

Cette stratégie s’inscrit dans une rhétorique déjà bien installée chez Donald Trump, qui critique régulièrement les journalistes jugés hostiles. Toutefois, plusieurs observateurs estiment que le ton s’est durci, avec des accusations allant jusqu’à évoquer une forme de trahison.

Les tensions se sont accentuées après une conférence de presse au cours de laquelle le secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, a vivement attaqué la chaîne CNN, qualifiant de « ridicule » un reportage évoquant une sous-estimation des risques pesant sur les flux pétroliers dans le détroit d’Ormuz.

Ces attaques interviennent alors que la guerre suscite des réserves au sein de la population américaine. Selon un sondage Reuters/Ipsos, seule une minorité d’Américains soutient les frappes menées contre l’Iran, et une part significative estime que le recours à la force militaire est excessif.

Des défenseurs de la liberté de la presse s’inquiètent de cette escalade verbale, rappelant que le rôle des médias est d’informer en période de conflit et que les libertés d’expression et d’information sont protégées par la Constitution.

Dans un contexte de guerre et de polarisation politique accrue, ces tensions entre pouvoir exécutif et médias pourraient avoir des répercussions durables sur le débat public aux États-Unis.