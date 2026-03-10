Le président américain Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine ont échangé lundi sur plusieurs crises internationales, notamment la guerre en Iran et les perspectives de paix en Ukraine, lors d’un appel téléphonique présenté comme leur premier échange de l’année.

Selon le Kremlin, les deux dirigeants ont abordé les propositions russes visant à mettre rapidement fin au conflit avec l’Iran ainsi que la situation militaire en Ukraine. Donald Trump a indiqué aux journalistes avoir eu « une très bonne conversation » avec Vladimir Poutine, ajoutant que ce dernier s’était montré disposé à aider à résoudre la crise au Moyen-Orient.

Cet échange intervient alors que Washington examine la possibilité d’assouplir certaines sanctions visant le pétrole russe afin de stabiliser les marchés énergétiques mondiaux. La guerre impliquant l’Iran et les perturbations dans la région du Golfe ont provoqué une forte volatilité des prix du pétrole et des inquiétudes sur l’approvisionnement mondial.

Parmi les options étudiées figureraient des exemptions ciblées permettant à certains pays d’acheter du pétrole russe sans sanctions, ou un allégement plus large des restrictions sur les exportations d’hydrocarbures. L’objectif serait d’augmenter l’offre mondiale afin de limiter la flambée des prix de l’énergie.

De son côté, Vladimir Poutine a averti que les tensions actuelles risquaient de provoquer une crise énergétique mondiale, soulignant l’impact potentiel des perturbations du marché pétrolier sur l’économie internationale.

Les marchés restent très sensibles à ces évolutions diplomatiques. Après avoir atteint des niveaux élevés en raison du conflit au Moyen-Orient, les prix du pétrole ont récemment reculé à la suite de déclarations optimistes de Donald Trump évoquant une possible désescalade.

Si elle se confirme, une réduction des sanctions contre le pétrole russe pourrait marquer un tournant dans la politique énergétique américaine, tout en suscitant des interrogations sur l’impact de cette décision sur la stratégie occidentale vis-à-vis de Moscou dans la guerre en Ukraine.