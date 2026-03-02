Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche que les opérations militaires menées par les États-Unis en Iran se poursuivaient « avec une intensité maximale » et continueraient jusqu’à ce que « tous les objectifs » fixés par Washington soient atteints.

Dans une vidéo publiée sur son réseau Truth Social, Donald Trump a confirmé la mort de trois militaires américains et a averti qu’il pourrait y avoir d’autres victimes. Il a juré de venger ces pertes, dans un contexte d’escalade militaire croissante entre Washington et Téhéran.

« Les opérations de combat se poursuivent actuellement avec une intensité maximale et se poursuivront jusqu’à ce que tous nos objectifs soient atteints. Nous avons des objectifs très ambitieux », a-t-il déclaré.

Ces propos interviennent alors que les frappes américaines et israéliennes contre des cibles iraniennes ont entraîné des représailles de Téhéran et provoqué des tensions dans l’ensemble de la région. L’annonce de pertes américaines marque un tournant dans le conflit et pourrait renforcer les débats politiques aux États-Unis sur la portée et la durée de l’engagement militaire.

L’évolution de la situation alimente les inquiétudes quant au risque d’un affrontement prolongé au Moyen-Orient, avec des conséquences potentielles sur la sécurité régionale et les marchés énergétiques mondiaux.