Le président des États-Unis, Donald Trump, a déclaré qu’il pensait que le nouveau guide suprême de l’Iran, Mojtaba Khamenei, était toujours en vie mais affaibli, alors que la guerre opposant Washington et Israël à Téhéran se poursuit.

Mojtaba Khamenei, fils de l’ancien guide suprême Ali Khamenei tué lors des premières frappes du conflit, n’a pas été vu en public depuis son élection dimanche par une assemblée cléricale iranienne. Ses premières déclarations officielles ont été diffusées à la télévision d’État et lues par un présentateur, alimentant les interrogations sur son état de santé.

Un responsable iranien a indiqué à Reuters que le nouveau dirigeant avait été légèrement blessé lors des attaques mais qu’il continuait d’exercer ses fonctions. Les médias d’État iraniens l’ont pour leur part décrit comme un « blessé de guerre ».

Interrogé lors d’une interview accordée à Fox News dans l’émission « The Brian Kilmeade Show », Donald Trump a estimé que Khamenei était probablement encore en vie mais affaibli. « Je pense qu’il est probablement vivant. Je pense qu’il est affaibli, mais je pense qu’il est probablement vivant d’une manière ou d’une autre », a déclaré le président américain.

Dans ses premières déclarations attribuées au nouveau guide suprême, Mojtaba Khamenei a promis de venger les victimes iraniennes du conflit et a évoqué la possibilité de maintenir fermé le stratégique détroit d’Ormuz. Il a également appelé les pays voisins à fermer les bases militaires américaines sur leur territoire, avertissant que l’Iran pourrait les prendre pour cible s’ils continuaient de soutenir les opérations militaires contre Téhéran.

Ces déclarations interviennent alors que la guerre entre l’Iran, Israël et les États-Unis entre dans sa deuxième semaine, un conflit qui secoue la région et inquiète les marchés énergétiques mondiaux en raison du rôle clé du détroit d’Ormuz dans le commerce international du pétrole.