Taïwan a indiqué mardi que les États-Unis ne l’avaient pas approché au sujet d’un éventuel transfert d’armes vers le Moyen-Orient, alors que des discussions sont évoquées sur le redéploiement de systèmes de défense américains dans la région.

Le ministre taïwanais de la Défense, Wellington Koo, a déclaré que Washington n’avait pris aucun contact avec Taipei à ce sujet. Ses propos interviennent après que la Corée du Sud a évoqué la possibilité de redéployer certains systèmes de missiles Patriot américains actuellement stationnés sur son territoire.

Vendredi, le ministre sud-coréen des Affaires étrangères, Cho Hyun, a indiqué que les armées américaine et sud-coréenne discutaient d’un possible transfert de ces systèmes de défense antimissile vers le Moyen-Orient, dans le contexte du conflit impliquant l’Iran.

Les batteries Patriot sont utilisées pour intercepter des missiles balistiques et constituent un élément central des dispositifs de défense aérienne américains et de leurs alliés.

Les déclarations de Taïwan visent à clarifier sa position alors que les tensions internationales augmentent et que les États-Unis évaluent les moyens de renforcer la défense de leurs partenaires au Moyen-Orient.

Taïwan dépend fortement du soutien militaire américain pour sa propre sécurité face aux pressions de la Chine. Toute redistribution d’équipements militaires américains dans le monde est donc suivie de près par Taipei, qui cherche à s’assurer que ses capacités de défense ne soient pas affectées.