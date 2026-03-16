Le sommet très attendu entre le président américain Donald Trump et son homologue chinois Xi Jinping pourrait être retardé en raison de la guerre impliquant l’Iran, et non à cause des tensions commerciales entre Washington et Pékin. C’est ce qu’a déclaré lundi le secrétaire américain au Trésor, Scott Bessent, à l’issue de discussions économiques entre les deux puissances.

Selon Bessent, Donald Trump pourrait être contraint de rester à Washington pour gérer la situation militaire en tant que commandant en chef des forces armées américaines. « Tout retard éventuel du sommet ne serait pas lié à nos différends avec la Chine, mais à la possibilité que le président doive rester aux États-Unis en raison de la guerre avec l’Iran », a-t-il expliqué.

Les déclarations du responsable américain interviennent après deux jours de négociations à Paris entre le secrétaire au Trésor américain, le vice-Premier ministre chinois He Lifeng et le représentant américain au commerce Jamieson Greer. Ces discussions visaient à préparer le sommet bilatéral prévu entre le 31 mars et le 2 avril à Pékin.

Scott Bessent a qualifié ces échanges de « constructifs », estimant qu’ils témoignaient d’une relation stable entre les deux principales économies mondiales. Les délégations ont notamment travaillé à élaborer des propositions sur le commerce et l’investissement que Donald Trump et Xi Jinping pourraient examiner lors de leur rencontre.

Les discussions se déroulent toutefois dans un climat de tensions persistantes. Les États-Unis ont récemment lancé de nouvelles enquêtes sur ce qu’ils considèrent comme des pratiques commerciales déloyales de la Chine, un sujet qui continue d’alimenter les frictions entre les deux pays.

Malgré ces divergences, Bessent a affirmé que la position de la Chine sur la crise du détroit d’Ormuz ne serait pas un facteur déterminant pour un éventuel report du sommet. Selon lui, les négociations commerciales progressent indépendamment des tensions géopolitiques actuelles.

Si la rencontre a lieu comme prévu, elle constituerait l’un des rendez-vous diplomatiques majeurs de l’année. Les deux dirigeants devraient y aborder à la fois les relations économiques bilatérales et les défis géopolitiques croissants qui affectent l’équilibre international.