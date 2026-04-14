Présidentielle au Bénin : l’opposant Hounkpe reconnaît sa défaite face à Wadagni

Le candidat de l’opposition Paul Hounkpe a reconnu sa défaite à l’élection présidentielle au Bénin, face au ministre des Finances Romuald Wadagni, considéré comme le grand favori du scrutin.

Selon la télévision d’État, Paul Hounkpe, unique candidat de l’opposition, a admis sa défaite à l’issue du vote organisé dimanche, ouvrant la voie à la victoire de Romuald Wadagni. Ce dernier devrait ainsi prendre la tête du pays dans un contexte politique et sécuritaire délicat.

La campagne électorale a été marquée par des préoccupations majeures liées à la pauvreté persistante et à la menace djihadiste dans certaines régions. Ces enjeux ont dominé les débats, reflétant les défis auxquels le futur président devra faire face.

Paul Hounkpe avait notamment critiqué les performances économiques du pays, estimant que la croissance du produit intérieur brut ne profitait pas suffisamment à la population. Il a souligné les inégalités persistantes malgré les indicateurs macroéconomiques positifs.

La victoire de Romuald Wadagni pourrait s’inscrire dans la continuité des politiques économiques actuelles, lui qui a joué un rôle central dans la gestion des finances publiques du pays ces dernières années.

Ce scrutin marque une nouvelle étape pour le Bénin, alors que les autorités devront concilier stabilité économique, sécurité et amélioration des conditions de vie de la population.