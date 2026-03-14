Le président de la Russie, Vladimir Poutine, a convoqué une réunion du Conseil de sécurité afin d’examiner les mesures nécessaires pour renforcer la protection des infrastructures critiques du pays, dans un contexte d’intensification des attaques attribuées à l’Ukraine.

Lors de cette réunion tenue au Kremlin, Poutine a demandé au vice-Premier ministre Alexander Novak, au ministre des Transports Vitaly Savelyev et au ministre de la Construction Irek Faizullin de présenter des propositions visant à renforcer la sécurité des installations stratégiques.

Les préoccupations du Kremlin font suite à plusieurs attaques menées ces dernières semaines contre des sites industriels et énergétiques russes. Le 10 mars, l’Ukraine a notamment déclaré avoir utilisé des missiles britanniques Storm Shadow pour frapper une usine de composants électroniques militaires dans la ville de Briansk, située à proximité de la frontière ukrainienne. L’attaque aurait fait six morts.

Des blogueurs militaires russes ont exprimé leur surprise qu’une installation aussi stratégique pour l’industrie de défense soit restée exposée à portée des missiles ukrainiens après plusieurs années de guerre.

Fin février, des drones ukrainiens ont également visé une usine chimique appartenant au groupe Akron dans la ville de Dorogobouj, entraînant une baisse d’environ 5 % de la production d’engrais en Russie.

Le ministère russe de la Défense a par ailleurs affirmé avoir déjoué une tentative d’attaque ukrainienne contre une station de pompage exploitée par le géant gazier Gazprom, utilisée pour acheminer du gaz vers l’Europe via le gazoduc sous-marin TurkStream.

Ces incidents illustrent la montée des frappes ukrainiennes contre les infrastructures russes, alors que le conflit entre Moscou et Kiev entre dans sa quatrième année.