Nucléaire : l’Iran et les États-Unis en désaccord sur la levée des sanctions, de nouveaux pourparlers attendus

L’Iran et les États-Unis divergent sur les modalités d’allègement des sanctions dans le cadre des négociations visant à limiter les ambitions nucléaires de Téhéran, a déclaré dimanche à Reuters un haut responsable iranien. Selon cette source, une nouvelle série de discussions pourrait se tenir début mars, dans un contexte de tensions accrues et de craintes d’escalade militaire.

Les deux pays ont repris les pourparlers au début du mois afin de tenter de résoudre un différend vieux de plusieurs décennies sur le programme nucléaire iranien. Ces discussions interviennent alors que Washington renforce sa présence militaire au Moyen-Orient, alimentant les inquiétudes d’un possible affrontement plus large. L’Iran a de son côté menacé de frapper des bases américaines dans la région en cas d’attaque des forces américaines.

« Le dernier cycle de négociations a montré que les idées américaines concernant la portée et le mécanisme de l’allègement des sanctions diffèrent des exigences iraniennes. Les deux parties doivent s’entendre sur un calendrier raisonnable pour la levée des sanctions », a déclaré le responsable iranien. « Cette feuille de route doit être raisonnable et fondée sur des intérêts mutuels », a-t-il ajouté.

Téhéran souhaite notamment que son droit à l’enrichissement d’uranium soit reconnu en échange d’une plus grande flexibilité sur certains aspects de son programme nucléaire. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, a indiqué vendredi qu’un projet de contre-proposition pourrait être prêt dans les prochains jours.

Côté américain, le président Donald Trump a évoqué la possibilité de frappes militaires limitées si les discussions n’aboutissent pas. L’écart persistant entre les positions des deux pays sur la levée des sanctions souligne la fragilité des négociations en cours, alors que la perspective d’une confrontation militaire continue de planer sur la région.