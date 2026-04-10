Netanyahu demande le report de son témoignage dans son procès pour corruption

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a demandé le report de son témoignage dans le cadre de son procès pour corruption, invoquant la situation sécuritaire et diplomatique tendue au Moyen-Orient.

Dans une requête déposée auprès du tribunal de Jérusalem, ses avocats ont indiqué que le chef du gouvernement ne serait pas en mesure de comparaître pendant au moins deux semaines, en raison d’éléments « classifiés » liés aux récents événements dans l’Israël et la région.

Le procès, en cours depuis plusieurs années, devait reprendre dimanche après la levée de l’état d’urgence décrété durant la guerre contre l’Iran. Cette suspension avait entraîné l’arrêt temporaire de nombreuses activités, dont les audiences judiciaires.

La défense de Netanyahu a précisé avoir transmis au tribunal des éléments confidentiels sous pli scellé pour justifier cette demande de report. La décision finale reviendra aux juges, après examen de la réponse du ministère public.

Malgré cette demande, les avocats du Premier ministre ont indiqué être prêts à poursuivre l’audition d’un témoin à charge dans l’intervalle.

Benjamin Netanyahu est le premier chef de gouvernement israélien en exercice à être jugé dans une affaire pénale. Il est accusé notamment de corruption, fraude et abus de confiance, des accusations qu’il conteste fermement.

Ce nouveau report potentiel intervient dans un contexte politique et sécuritaire particulièrement sensible, où les priorités gouvernementales liées au conflit régional pourraient peser sur le calendrier judiciaire.