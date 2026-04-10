Merz met en garde contre une fracture de l’OTAN face à la guerre Iran–États-Unis

Le chancelier allemand Friedrich Merz a affirmé jeudi qu’il ne souhaitait pas voir l’OTAN se diviser en raison du conflit entre les États-Unis et l’Iran, dans un contexte de fortes tensions entre alliés occidentaux.

S’exprimant devant la presse à Berlin, Friedrich Merz a tenté de minimiser les menaces attribuées au président américain Donald Trump concernant un possible retrait des troupes américaines de certains pays membres de l’alliance jugés insuffisamment engagés.

Le chancelier a également annoncé que l’Allemagne reprenait des discussions avec l’Iran, en coordination étroite avec Washington et ses partenaires européens, dans l’objectif de contribuer à une désescalade d’un conflit qui a déjà fait des milliers de morts et provoqué une crise énergétique majeure.

Cette guerre met à rude épreuve l’OTAN, déjà fragilisée par le conflit en Ukraine et d’autres différends internes. Les critiques répétées de Donald Trump, qui a qualifié l’alliance de « tigre de papier », accentuent les inquiétudes quant à sa cohésion.

Dans ce contexte, Friedrich Merz a insisté sur la nécessité de préserver l’unité de l’alliance transatlantique, considérée comme essentielle à la stabilité internationale.

L’Allemagne s’est dite prête à participer à des opérations visant à sécuriser le détroit d’Ormuz, un point stratégique pour le commerce mondial de l’énergie, mais uniquement sous certaines conditions, notamment l’existence d’un cessez-le-feu, un mandat des Nations unies et l’approbation du Bundestag.

Parallèlement, le secrétaire général de l’OTAN, Mark Rutte, aurait informé plusieurs capitales que Washington attendait des engagements concrets dans les prochains jours pour sécuriser cette voie maritime cruciale.

Face à ces pressions et aux divergences stratégiques, Berlin tente de jouer un rôle d’équilibre, en évitant une fracture au sein de l’OTAN tout en soutenant les efforts diplomatiques pour mettre fin au conflit.