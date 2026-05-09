Merz affirme que l’Europe veut préserver une OTAN forte malgré les tensions liées à l’Iran

Friedrich Merz a déclaré samedi que les pays européens souhaitaient maintenir une alliance forte au sein de l’OTAN malgré les divergences apparues avec les États-Unis à propos de la guerre contre l’Iran.

Lors d’un déplacement à Stockholm, le dirigeant allemand a affirmé que l’Europe partageait avec Washington l’objectif de mettre fin au conflit, tout en reconnaissant que la gestion de la guerre par Donald Trump avait provoqué des tensions avec plusieurs gouvernements européens.

Merz a insisté sur l’importance de préserver le fonctionnement de l’OTAN et de maintenir la coopération transatlantique dans un contexte international jugé particulièrement instable.

Le chancelier allemand a également critiqué la décision du Premier ministre slovaque de participer aux cérémonies russes du Jour de la Victoire à Moscou, estimant qu’un tel déplacement envoyait un mauvais signal alors que la guerre en Ukraine se poursuit.

Les relations entre les États-Unis et certains alliés européens se sont tendues ces dernières semaines après le refus de plusieurs pays européens de soutenir pleinement la stratégie américaine dans le conflit avec l’Iran.