La Maison Blanche a suspendu, au moins temporairement, la publication d’un bulletin de sécurité fédéral qui devait alerter les forces de l’ordre américaines sur une menace accrue liée au conflit avec l’Iran. L’information a été confirmée par un responsable de l’administration du président Donald Trump, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat.

Ce bulletin, élaboré conjointement par le FBI, le département de la Sécurité intérieure (DHS) et le Centre national de lutte contre le terrorisme, était destiné aux autorités locales et étatiques chargées de la sécurité intérieure. Il visait à mettre en garde contre d’éventuelles actions hostiles sur le territoire américain dans le contexte de l’escalade militaire au Moyen-Orient.

Selon le responsable cité, l’administration Trump a demandé à une agence fédérale de suspendre la publication du document afin de procéder à une vérification approfondie de son contenu. L’objectif serait de s’assurer de l’exactitude des informations avant toute diffusion auprès des services de sécurité.

Le bulletin, rédigé par le Bureau du renseignement et de l’analyse du DHS, aurait été jugé insuffisamment précis et mal formulé. Toujours selon cette source, certaines parties du document ne fournissaient pas assez d’éléments concrets pour justifier une alerte officielle.

Le tabloïd britannique Daily Mail avait précédemment affirmé que la Maison Blanche avait bloqué la publication du document, qui contenait des détails sur la manière dont des groupes affiliés à l’Iran pourraient mener des attaques aux États-Unis. Les autorités américaines n’ont toutefois pas confirmé ces informations.

Ni le FBI ni le Centre national de lutte contre le terrorisme n’ont répondu dans l’immédiat aux sollicitations de Reuters concernant cette suspension. Cette décision intervient alors que les tensions entre Washington et Téhéran restent extrêmement élevées à la suite des frappes américaines et israéliennes contre l’Iran.