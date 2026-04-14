Meloni suspend la coopération militaire avec Israël sur fond de tensions croissantes

La Première ministre italienne Giorgia Meloni a annoncé la suspension d’un accord de coopération en matière de défense avec Israël, marquant une rupture notable entre deux alliés traditionnellement proches.

Cette décision intervient dans un contexte de détérioration rapide des relations, alors que Italie a récemment critiqué les opérations militaires israéliennes au Liban, qui ont fait de nombreuses victimes.

Les tensions se sont encore accrues après des incidents impliquant des tirs à proximité de forces italiennes déployées dans la région, alimentant les préoccupations de Rome quant à la sécurité de ses troupes.

Jusqu’ici, le gouvernement de Giorgia Meloni figurait parmi les soutiens européens les plus solides d’Israël. Cette suspension marque donc un tournant diplomatique important et reflète une prise de distance progressive vis-à-vis de la politique israélienne au Moyen-Orient.

Du côté israélien, les autorités ont minimisé l’impact de cette décision, estimant qu’elle n’aurait pas de conséquences concrètes immédiates sur la coopération bilatérale.

Cette évolution s’inscrit également dans un repositionnement plus large de Rome sur la scène internationale, alors que la Première ministre italienne semble chercher à équilibrer ses alliances dans un contexte régional de plus en plus instable.