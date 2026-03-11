Douze jours après le début de la guerre contre l’Iran, le président américain Donald Trump a choisi de recentrer son discours sur les enjeux économiques intérieurs lors d’un déplacement dans le Kentucky, alors que plusieurs responsables républicains lui demandent de répondre aux préoccupations croissantes des Américains concernant le coût de la vie.

Cette visite constitue son premier déplacement politique depuis le lancement de l’opération militaire menée conjointement par les États-Unis et Israël contre l’Iran. Elle intervient également à quelques mois des élections de mi-mandat, un scrutin crucial au cours duquel les républicains devront défendre leur courte majorité au Congrès.

Lors de ce déplacement, Donald Trump doit participer à deux événements dans le nord du Kentucky ainsi qu’à Cincinnati, dans l’Ohio, où il doit mettre en avant ses priorités économiques et tenter de consolider le soutien de son électorat.

Le voyage revêt également une dimension politique locale. Le district visité est en effet le fief du représentant républicain Thomas Massie, connu pour ses critiques à l’égard du président. Massie s’est notamment opposé à certaines positions de l’administration Trump et a récemment exprimé ses inquiétudes face au risque d’une « guerre sans fin » au Moyen-Orient.

Le président soutient par ailleurs la candidature d’Ed Gallrein dans la région, dans le cadre d’une rivalité politique interne au Parti républicain. Cette visite vise ainsi à renforcer l’influence de Donald Trump au sein de son camp tout en préparant le terrain pour les échéances électorales à venir.