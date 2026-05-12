L’Union européenne frappe fort : des sanctions inédites contre des colons israéliens violents

Les ministres des Affaires étrangères de l’Union européenne sont parvenus lundi à un accord sur une nouvelle série de sanctions visant des colons israéliens accusés de violences en Cisjordanie occupée. Les mesures concernent également plusieurs dirigeants du Hamas, a annoncé la cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas.

Selon les informations communiquées par Bruxelles, ce nouveau train de sanctions cible trois colons israéliens ainsi que quatre organisations liées au mouvement des colonies. Les identités des personnes et groupes visés n’ont pas encore été rendues publiques.

Le dossier était bloqué depuis plusieurs mois en raison de l’opposition du précédent gouvernement hongrois. Mais après la défaite électorale de ce dernier le mois dernier, les États membres de l’UE ont finalement réussi à trouver un compromis et à faire avancer le texte.

Ces sanctions interviennent alors que plusieurs gouvernements européens s’inquiètent d’une hausse des violences attribuées à des colons israéliens contre des Palestiniens en Cisjordanie. Les tensions dans ce territoire occupé se sont fortement accrues ces derniers mois, parallèlement à la guerre en cours dans la région.

Sur le réseau social X, Kaja Kallas a salué l’accord conclu entre les États membres. « Il était grand temps de passer de l’impasse à la réalisation des objectifs », a-t-elle écrit, ajoutant que « les extrémismes et la violence ont des conséquences ».

La réaction israélienne ne s’est pas fait attendre. Le ministre israélien des Affaires étrangères, Gideon Saar, a dénoncé une décision « arbitraire et politique ». Selon lui, l’Union européenne sanctionne des citoyens et des organisations israéliennes « en raison de leurs opinions politiques et sans aucun fondement ».

Cette nouvelle décision illustre les tensions croissantes entre plusieurs capitales européennes et le gouvernement israélien sur la question des colonies en Cisjordanie, un sujet qui demeure l’un des principaux points de friction diplomatique au Proche-Orient.