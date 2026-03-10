Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé lundi que son pays était prêt à reprendre à tout moment des négociations de paix soutenues par les États-Unis, tout en regrettant que l’attention des partenaires de Kiev soit actuellement accaparée par le conflit impliquant l’Iran.

Selon Volodymyr Zelensky, une réunion à venir a été reportée à la demande des États-Unis. Le chef de l’État ukrainien n’a pas donné davantage de précisions sur la date de cette rencontre ni sur les conditions d’une éventuelle reprise des discussions, mais il a insisté sur la disponibilité de l’Ukraine pour poursuivre les efforts diplomatiques.

Dans un message publié sur le réseau X, il a accusé Moscou de chercher à tirer profit de la crise régionale au Moyen-Orient. Selon lui, la Russie tente d’exploiter les frappes iraniennes contre des pays voisins et contre des bases américaines pour détourner l’attention internationale et créer « un second front » dans le cadre de la guerre qu’elle mène contre l’Ukraine.

Cette déclaration intervient alors que les autorités ukrainiennes s’inquiètent d’un possible relâchement du soutien occidental en raison de la multiplication des foyers de tension dans le monde. Kiev redoute notamment que le conflit autour de l’Iran ne mobilise davantage les ressources militaires et diplomatiques de ses alliés, au détriment du front ukrainien.

Sur le terrain, les combats se poursuivent. Une récente frappe de missile russe à Kharkiv a de nouveau illustré l’intensité des bombardements visant les zones urbaines ukrainiennes, malgré les appels répétés de Kiev à relancer un processus politique.

En se déclarant prête à négocier « à tout moment », l’Ukraine cherche à montrer qu’elle reste ouverte à une issue diplomatique, tout en accusant la Russie de vouloir instrumentaliser les crises internationales pour renforcer sa position dans le conflit.