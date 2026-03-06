Le commissaire européen au commerce et à la sécurité économique, Maroš Šefčovič, a déclaré jeudi être convaincu que les États-Unis respecteraient l’accord commercial conclu avec l’Union européenne l’année dernière.

Selon lui, Washington a donné des assurances claires à Bruxelles quant au respect des engagements pris dans le cadre de cet accord.

« Je crois que les États-Unis honoreront l’accord, car c’est l’assurance que j’ai reçue de mes partenaires américains », a affirmé Šefčovič.

Cette déclaration intervient alors que la politique commerciale américaine fait l’objet de nouvelles incertitudes. Le mois dernier, un décret du président Donald Trump a instauré un droit de douane de 10 % sur les importations après que la Cour suprême a invalidé la plupart de ses tarifs internationaux.

Le secrétaire au Trésor américain, Scott Bessent, a toutefois indiqué que ce taux pourrait être porté à 15 % dans les prochains jours.

L’accord commercial entre les États-Unis et l’Union européenne avait été conclu en juillet dernier lors d’une rencontre entre Donald Trump et la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen en Écosse.

Cependant, la nouvelle surtaxe américaine s’ajoute au tarif de la nation la plus favorisée, ce qui pourrait entraîner pour certaines exportations européennes des droits de douane plus élevés qu’auparavant.

Les propos de Šefčovič ont été prononcés à Toronto, où il a également signé un accord avec le ministre canadien du Commerce international, Maninder Sidhu, visant à renforcer les relations commerciales entre le Canada et l’Union européenne et à moderniser leur accord commercial existant.