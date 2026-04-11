Londres voit en l’Ukraine un atout pour sécuriser le détroit d’Ormuz

Le Royaume-Uni estime que l’Ukraine pourrait jouer un rôle clé dans les efforts internationaux visant à sécuriser le détroit d’Ormuz, en raison de son expertise militaire acquise sur le champ de bataille.

Le ministre britannique des Forces armées, Al Carns, a salué les avancées technologiques de Kiev, notamment dans le domaine des drones, qu’il considère parmi les plus performantes au monde.

Cette déclaration intervient alors que Londres coordonne des discussions entre plus de 30 pays pour tenter de rouvrir cette voie maritime stratégique, perturbée par le blocus iranien dans un contexte de fortes tensions au Moyen-Orient.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a confirmé que son pays participait à ces consultations. L’Ukraine a déjà déployé plus de 200 experts dans la région, contribuant notamment à la neutralisation de drones de conception iranienne.

Pour les autorités britanniques, l’expérience accumulée par l’Ukraine face aux attaques de drones et aux opérations militaires modernes constitue un atout précieux dans la sécurisation des routes maritimes.

Malgré cette ouverture vers un rôle international accru, Londres rappelle que le soutien à l’Ukraine face à la Russie demeure sa priorité stratégique en matière de défense.

Dans un contexte de tensions énergétiques mondiales, la contribution potentielle de Kiev illustre l’élargissement du conflit ukrainien à des enjeux de sécurité globale, bien au-delà de ses frontières.