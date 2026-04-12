Londres : plus de 500 arrestations lors d’une manifestation contre l’interdiction de Palestine Action

La police de Londres a procédé à 523 arrestations samedi lors d’un rassemblement à Trafalgar Square contre l’interdiction du groupe Palestine Action.

Selon la Metropolitan Police, les personnes interpellées sont soupçonnées d’avoir manifesté leur soutien à une organisation classée comme interdite au regard de la législation antiterroriste britannique.

Cette mobilisation était la première d’ampleur depuis qu’une décision de la Haute Cour de Londres, rendue en février, a jugé illégale l’interdiction visant Palestine Action. Malgré ce jugement, la ministre de l’Intérieur Shabana Mahmood a été autorisée à faire appel.

Le groupe avait été interdit en juillet dernier après des actions controversées, notamment une intrusion sur une base de la Royal Air Force, dans un contexte de fortes tensions liées au conflit à Gaza.

Lors de la manifestation, des centaines de participants se sont rassemblés avec pancartes et drapeaux palestiniens, certains assis au sol dans une ambiance de protestation pacifique.

Ces arrestations massives relancent le débat au Royaume-Uni sur l’équilibre entre maintien de l’ordre, liberté d’expression et contestation politique, dans un climat déjà tendu par les répercussions du conflit au Moyen-Orient.