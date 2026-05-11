L’Iran répond à Washington : un premier pas vers la fin de la guerre ?

L’Iran a transmis sa réponse à une proposition américaine visant à mettre fin au conflit qui secoue la région depuis plus de deux mois, selon l’agence de presse officielle iranienne IRNA.

D’après cette source, la réponse iranienne a été remise au Pakistan, qui joue actuellement un rôle de médiateur entre Téhéran et les États-Unis dans les discussions destinées à obtenir une désescalade militaire.

Une source proche du dossier a indiqué à IRNA que la proposition iranienne prévoit que la phase actuelle des négociations soit exclusivement consacrée à la cessation des hostilités dans la région. Aucun détail supplémentaire n’a été communiqué sur les conditions précises avancées par Téhéran.

Cette évolution intervient alors que les tensions régionales restent extrêmement élevées après plus de deux mois de guerre impliquant l’Iran, les États-Unis et Israël, un conflit qui continue d’alimenter les inquiétudes internationales sur les risques d’embrasement au Moyen-Orient.

Le recours au Pakistan comme intermédiaire diplomatique souligne également la difficulté des échanges directs entre Washington et Téhéran, dont les relations restent profondément dégradées malgré plusieurs tentatives de médiation ces dernières années.

Les marchés internationaux et les capitales occidentales suivent avec attention ces discussions, notamment en raison des conséquences du conflit sur les prix de l’énergie et la sécurité maritime dans le golfe Persique et le détroit d’Ormuz.

Aucune réaction officielle des autorités américaines n’avait encore été publiée au moment de la diffusion de l’information. Les perspectives d’un cessez-le-feu restent incertaines, mais cette réponse iranienne apparaît comme un signe de poursuite des efforts diplomatiques pour tenter de mettre fin aux combats.

Depuis le début de la guerre, plusieurs pays et organisations internationales multiplient les appels à une désescalade afin d’éviter une aggravation du conflit et ses répercussions sur l’ensemble de la région.