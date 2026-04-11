L’Inde s’inquiète des victimes civiles au Liban après des frappes israéliennes

L’Inde a exprimé sa « profonde préoccupation » face aux informations faisant état de nombreuses victimes civiles au Liban, à la suite d’une intensification des frappes israéliennes dans le pays.

Dans un communiqué, le ministère indien des Affaires étrangères a insisté sur la nécessité de protéger les populations civiles et de respecter le droit international, la souveraineté et l’intégrité territoriale des États.

Ces déclarations interviennent après une série de bombardements particulièrement meurtriers menés par Israël, qui auraient causé la mort de plus de 300 personnes selon les bilans évoqués.

L’offensive s’inscrit dans un conflit plus large impliquant le Hezbollah, allié de l’Iran, alors que la guerre entre Téhéran et une coalition menée par les États-Unis et Israël continue de déstabiliser la région.

Malgré ses liens étroits avec Israël, notamment renforcés par les relations entre le Premier ministre Narendra Modi et les autorités israéliennes, New Delhi adopte ici une position prudente, appelant au respect des principes humanitaires.

Ces frappes au Liban interviennent dans un contexte de cessez-le-feu fragile entre les États-Unis et l’Iran, qui n’a pour l’instant pas permis d’apaiser les tensions sur les fronts indirects du conflit.

Alors que des négociations sont attendues au Pakistan pour tenter de désamorcer la crise, la situation humanitaire au Liban continue de susciter une inquiétude croissante au niveau international.