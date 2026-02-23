L’Inde reporte des négociations commerciales avec Washington après l’invalidation des droits de douane de Trump

L’Inde a décidé de reporter l’envoi d’une délégation commerciale à Washington cette semaine, principalement en raison de l’incertitude provoquée par la décision de la Cour suprême américaine d’invalider une partie des droits de douane imposés par le président Donald Trump, a indiqué dimanche une source au ministère indien du Commerce.

Ce report constitue l’une des premières réactions concrètes d’un pays asiatique à la décision judiciaire américaine. Celle-ci a affaibli la base légale de plusieurs mesures tarifaires adoptées par l’administration Trump, créant un climat d’instabilité pour les partenaires commerciaux des États-Unis.

Samedi, quelques heures après la décision de la Cour suprême, Donald Trump a annoncé l’imposition d’un droit de douane temporaire de 15 % sur les importations en provenance de tous les pays, soit le niveau maximal autorisé par la loi. Cette annonce a ajouté à la confusion entourant la politique commerciale américaine.

Selon la source indienne, l’incertitude sur l’orientation future des droits de douane et sur la validité des engagements existants a conduit New Delhi à différer les discussions prévues. L’Inde cherchait à faire avancer plusieurs dossiers commerciaux sensibles avec Washington, dans un contexte de relations économiques étroites entre les deux pays.

Cette décision intervient alors que les échanges commerciaux indo-américains ont fortement augmenté ces dernières années, les États-Unis figurant parmi les principaux partenaires commerciaux de l’Inde. Le report des négociations souligne les répercussions internationales immédiates des décisions judiciaires et politiques prises à Washington sur l’équilibre des échanges mondiaux.