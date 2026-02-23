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L’Inde reporte des négociations commerciales avec Washington après l’invalidation des droits de douane de Trump

23 février 2026 2 minutes de lecture PAR Service actualité internationale
L’Inde reporte des négociations commerciales avec Washington après l’invalidation des droits de douane de Trump (AP)
L’Inde reporte des négociations commerciales avec Washington après l’invalidation des droits de douane de Trump (AP)

L’Inde a décidé de reporter l’envoi d’une délégation commerciale à Washington cette semaine, principalement en raison de l’incertitude provoquée par la décision de la Cour suprême américaine d’invalider une partie des droits de douane imposés par le président Donald Trump, a indiqué dimanche une source au ministère indien du Commerce.

Ce report constitue l’une des premières réactions concrètes d’un pays asiatique à la décision judiciaire américaine. Celle-ci a affaibli la base légale de plusieurs mesures tarifaires adoptées par l’administration Trump, créant un climat d’instabilité pour les partenaires commerciaux des États-Unis.

Samedi, quelques heures après la décision de la Cour suprême, Donald Trump a annoncé l’imposition d’un droit de douane temporaire de 15 % sur les importations en provenance de tous les pays, soit le niveau maximal autorisé par la loi. Cette annonce a ajouté à la confusion entourant la politique commerciale américaine.

Selon la source indienne, l’incertitude sur l’orientation future des droits de douane et sur la validité des engagements existants a conduit New Delhi à différer les discussions prévues. L’Inde cherchait à faire avancer plusieurs dossiers commerciaux sensibles avec Washington, dans un contexte de relations économiques étroites entre les deux pays.

Cette décision intervient alors que les échanges commerciaux indo-américains ont fortement augmenté ces dernières années, les États-Unis figurant parmi les principaux partenaires commerciaux de l’Inde. Le report des négociations souligne les répercussions internationales immédiates des décisions judiciaires et politiques prises à Washington sur l’équilibre des échanges mondiaux.

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