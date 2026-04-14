Liban : la Croix-Rouge alerte sur des attaques « gravement préoccupantes » contre les secouristes

Le Comité international de la Croix-Rouge a exprimé lundi sa vive inquiétude face à la multiplication des attaques visant des travailleurs médicaux au Liban, qualifiant la situation de « gravement préoccupante » après plusieurs incidents meurtriers.

Selon l’agence de presse officielle libanaise, une frappe survenue lundi, attribuée à Israël, a touché un centre de la Croix-Rouge dans la région de Tyr, causant la mort d’une personne et endommageant des véhicules de secours. Le CICR a confirmé que ses installations avaient été affectées, sans préciser l’identité de la victime ni désigner formellement de responsable.

L’armée israélienne a indiqué avoir mené une frappe ciblée contre un « terroriste du Hezbollah » dans la même zone et a déclaré examiner les informations selon lesquelles un centre de la Croix-Rouge aurait été endommagé. Elle n’a pas fourni de détails supplémentaires sur la personne visée.

La veille, la Croix-Rouge libanaise avait déjà annoncé la mort d’un de ses volontaires, Hassan Badawi, des suites de blessures causées par une frappe de drone dans le district de Bint Jbeil, également dans le sud du pays. Ces événements illustrent la vulnérabilité croissante des personnels humanitaires dans un contexte de violences persistantes.

Le CICR rappelle que les travailleurs médicaux et humanitaires doivent être protégés en toutes circonstances, conformément au droit international humanitaire. Toute attaque contre ces acteurs est susceptible de compromettre gravement l’accès aux soins pour les populations civiles.

Dans un climat de tensions régionales accrues, ces incidents renforcent les inquiétudes quant à la sécurité des opérations humanitaires au Liban, déjà fragilisées par les conséquences du conflit en cours.