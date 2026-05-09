L’extrême droite australienne décroche son premier siège à la Chambre des représentants

Le parti populiste d’extrême droite australien One Nation, dirigé par Pauline Hanson, a remporté samedi son tout premier siège à la Chambre des représentants, selon les résultats préliminaires d’une élection partielle.

Le candidat du parti anti-immigration, David Farley, ancien dirigeant du secteur agroalimentaire, a remporté la circonscription rurale de Farrer, située entre Sydney et Melbourne, avec environ 59,1 % des voix, d’après les projections de l’Australian Broadcasting Corp.

Il devance ainsi le Parti libéral de centre-droit, qui détenait jusque-là ce siège.

« Il est très clair que le prochain député de Farrer sera David Farley », a déclaré l’analyste électoral Casey Briggs sur ABC. « Le résultat est sans appel. »

Cette victoire constitue une étape historique pour One Nation, fondé il y a trente ans par Pauline Hanson, car le parti n’avait encore jamais réussi à obtenir un siège à la chambre basse du Parlement australien.

Le succès de One Nation intervient dans un contexte de progression des mouvements populistes et d’extrême droite dans plusieurs démocraties occidentales.

Malgré ce revers, le Parti travailliste au pouvoir conserve une large majorité parlementaire avec 94 sièges sur les 150 que compte la Chambre des représentants.