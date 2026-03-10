Les talibans afghans ont qualifié mardi de « regrettable » la décision des États-Unis de désigner l’Afghanistan comme un « État soutenant la détention arbitraire », tout en affirmant vouloir résoudre le différend par le dialogue.

Cette réaction intervient après l’annonce faite lundi par le secrétaire d’État américain Marco Rubio, qui a officiellement accusé le gouvernement taliban de détenir injustement des ressortissants américains. Washington a demandé la libération immédiate de tous les citoyens américains détenus dans le pays.

Parmi les personnes concernées figurent notamment Mahmood Habibi et Dennis Coyle, dont les États-Unis réclament la libération.

Les autorités talibanes ont indiqué qu’elles souhaitaient régler cette question par des discussions diplomatiques, estimant que la désignation américaine n’était pas justifiée.

La décision de Washington s’inscrit dans un contexte de tensions persistantes entre les États-Unis et le régime taliban, qui dirige l’Afghanistan depuis le retrait des forces occidentales en 2021.

Les relations entre les deux parties restent limitées et largement centrées sur des questions humanitaires, sécuritaires et sur la situation des ressortissants étrangers détenus dans le pays.