Les négociations entre Washington et Téhéran suspendues après des désaccords persistants

Les pourparlers entre les États-Unis et l’Iran ont été suspendus après plus de 14 heures de discussions à Islamabad, sans accord immédiat pour mettre fin au conflit.

Selon les autorités iraniennes, ces négociations, les premières à ce niveau depuis plus d’une décennie, ont permis des échanges intenses mais marqués par des désaccords persistants. Des sources évoquent des variations d’ambiance au cours des discussions, reflétant la complexité des enjeux.

Téhéran maintient plusieurs exigences majeures, notamment un cessez-le-feu incluant le Liban, le versement de réparations de guerre et un rôle dans le contrôle du détroit d’Ormuz, point stratégique du commerce énergétique mondial.

Ces conditions se heurtent aux positions américaines, compliquant la conclusion d’un accord malgré l’urgence de stabiliser la région.

L’issue de ces discussions est cruciale pour l’avenir du cessez-le-feu fragile en vigueur depuis deux semaines, ainsi que pour la réouverture du détroit d’Ormuz, par lequel transite environ un cinquième des approvisionnements mondiaux en pétrole et en gaz.

Cette suspension ne marque pas nécessairement la fin des négociations, mais souligne l’ampleur des divergences entre les deux puissances, dans un contexte de tensions toujours élevées au Moyen-Orient.