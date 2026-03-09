Des Kurdes du nord-est de la Syrie ont mis en garde les Kurdes d’Iran contre toute alliance avec les États-Unis pour combattre le gouvernement iranien, estimant qu’un tel partenariat pourrait se retourner contre eux. Ces avertissements interviennent alors que les tensions s’intensifient dans la région à la suite des frappes menées par les États-Unis et Israël contre l’Iran.

Selon plusieurs informations rapportées par Reuters, des milices kurdes iraniennes basées dans le nord de l’Irak ont récemment discuté avec des responsables américains de la possibilité d’attaquer les forces de sécurité iraniennes dans l’ouest du pays. Ces discussions auraient eu lieu dans le contexte de l’offensive militaire menée par Washington et Tel-Aviv contre Téhéran.

Mais dans les zones kurdes du nord-est de la Syrie, certains habitants et observateurs mettent en garde contre les risques d’une telle coopération. Ils affirment que leur propre expérience d’alliance avec les États-Unis dans la guerre en Syrie a laissé un goût amer et a montré les limites de ce type de partenariat.

« J’espère que les Kurdes d’Iran ne s’allieront pas avec l’Amérique, car ils l’abandonneront », a déclaré Saad Ali, un habitant de 45 ans de la ville de Qamishli. Selon lui, les Kurdes pourraient être sacrifiés si les intérêts géopolitiques de Washington changeaient.

« Demain, si un accord est conclu entre eux et les Iraniens, ils vous élimineront. Ne commettez pas nos erreurs », a-t-il ajouté, évoquant la crainte d’être abandonné après avoir servi d’allié sur le terrain.

Ces avertissements reflètent les tensions et les incertitudes qui entourent les alliances régionales dans le contexte de la guerre en cours au Moyen-Orient. Alors que les États-Unis cherchent à affaiblir l’Iran, les différentes forces kurdes de la région évaluent les risques et les avantages d’un engagement plus direct dans ce conflit.