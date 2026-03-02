L’armée américaine a annoncé dimanche ses premières victimes depuis le début de la guerre contre l’Iran, marquant une nouvelle étape dans l’escalade du conflit. Selon des responsables américains, des soldats ont été tués au Koweït, sans que davantage de détails ne soient immédiatement communiqués.

Cette annonce intervient alors que le président Donald Trump affirme que les forces américaines ont coulé neuf navires de guerre iraniens et tué 48 commandants militaires. Dans le même temps, il s’est dit prêt à dialoguer avec l’Iran, tandis que Téhéran a promis de nouvelles représailles après les frappes américaines et israéliennes.

La situation reste extrêmement tendue dans la région. À Bagdad, des partisans de groupes armés chiites irakiens ont tenté de se diriger vers l’ambassade des États-Unis dans la Zone verte, tandis que les forces antiémeutes étaient déployées pour contenir la foule.

Sur le plan intérieur, un sondage publié dimanche indique que 43 % des Américains désapprouvent les frappes menées par les États-Unis contre l’Iran. Ce chiffre souligne les défis politiques auxquels est confronté Donald Trump, alors que le conflit s’intensifie et que ses conséquences humaines commencent à se faire sentir.

L’annonce des premières pertes américaines pourrait raviver le débat à Washington sur la portée et la durée de l’engagement militaire, au moment où les tensions diplomatiques et sécuritaires atteignent un niveau critique.