Les Canaries vont accueillir un paquebot frappé par une suspicion de hantavirus, annonce l’Espagne

L’Espagne a confirmé qu’elle autoriserait l’accueil du navire de croisière MV Hondius aux îles Canaries, après la détection de cas suspects de hantavirus à bord. Le ministère espagnol de la Santé a précisé que cette décision s’inscrivait dans le respect du droit international et des principes humanitaires.

Le paquebot, qui se trouvait au large du port de Praia au Cap-Vert, avait vu ses passagers empêchés de débarquer pendant que les autorités sanitaires locales menaient des investigations. L’apparition de cas suspects de hantavirus a conduit à une situation de confinement du navire, suscitant des inquiétudes sanitaires.

Selon les autorités espagnoles, une fois arrivé aux îles Canaries, le navire sera pris en charge par des équipes médicales spécialisées. Tous les passagers et membres d’équipage devront être examinés afin d’évaluer leur état de santé et de prévenir tout risque de propagation.

Le ministère de la Santé a indiqué que les personnes à bord seraient ensuite prises en charge en fonction de leur situation médicale, avant d’être transférées vers leurs pays respectifs. Cette organisation vise à assurer à la fois la sécurité sanitaire et la continuité des prises en charge individuelles.

Le hantavirus est une maladie virale rare mais potentiellement grave, généralement transmise par contact avec des rongeurs infectés ou leurs excréments. Sa présence suspectée sur un navire de croisière mobilise donc des mesures sanitaires strictes pour éviter toute contamination.

Cette décision des autorités espagnoles illustre la volonté de gérer la situation dans un cadre coordonné, tout en évitant une crise sanitaire à bord du navire comme dans les ports de la région.