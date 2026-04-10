Le roi du Cambodge atteint d’un cancer de la prostate et en traitement en Chine

Le roi du Cambodge, Norodom Sihamoni, a annoncé être atteint d’un cancer de la prostate et suivre actuellement un traitement médical en Chine.

Dans un communiqué officiel, le monarque de 72 ans a indiqué que la maladie avait été diagnostiquée à l’issue d’examens approfondis réalisés dans un hôpital de Pékin. Sur recommandation de ses médecins, il a précisé qu’il prolongerait son séjour dans la capitale chinoise d’un à trois mois.

« Il a été confirmé que je souffre actuellement d’un cancer de la prostate », a-t-il déclaré, s’adressant directement à la population cambodgienne pour l’informer de son état de santé.

Norodom Sihamoni est monté sur le trône en 2004, après l’abdication de son père, Norodom Sihanouk, figure historique du pays. Contrairement à son prédécesseur, son rôle est essentiellement cérémoniel dans un système politique dominé de longue date par l’ancien Premier ministre Hun Sen.

Avant son accession au trône, le roi avait mené une carrière artistique, notamment dans la danse et l’enseignement du ballet, après des études en Europe.

Cette annonce intervient dans un contexte où la monarchie cambodgienne joue un rôle symbolique important, bien que le pouvoir exécutif reste concentré entre les mains du gouvernement.

Aucune précision supplémentaire n’a été donnée sur l’évolution de la maladie, mais les autorités n’ont pas évoqué d’impact immédiat sur le fonctionnement des institutions.

La déclaration du roi vise à rassurer la population tout en marquant une transparence inhabituelle sur l’état de santé du souverain.