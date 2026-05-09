Le PAM alerte sur une grave crise de malnutrition en Somalie

La Somalie fait face à une crise humanitaire majeure et pourrait connaître une aggravation dramatique de la faim dans les prochains mois si de nouveaux financements ne sont pas débloqués rapidement, a averti vendredi le Programme alimentaire mondial (PAM) des Nations unies.

L’agence onusienne a indiqué qu’elle pourrait être contrainte d’interrompre une partie de son aide humanitaire dès le mois de juillet faute de ressources suffisantes.

Selon le PAM, environ six millions de Somaliens — soit près d’un tiers de la population — souffrent actuellement d’insécurité alimentaire aiguë. Près de 1,9 million d’enfants sont touchés par une malnutrition aiguë.

L’organisation explique que plusieurs saisons de pluies insuffisantes ont dévasté les récoltes et le bétail, aggravant une situation déjà fragilisée par les conflits armés et l’insécurité persistante dans le pays.

Le PAM souligne également que les importantes réductions de l’aide internationale et les perturbations des chaînes d’approvisionnement liées à la guerre au Moyen-Orient compliquent encore davantage l’acheminement de l’assistance humanitaire.

« La Somalie est confrontée à une crise de malnutrition extrêmement grave », a déclaré l’agence, appelant la communauté internationale à mobiliser d’urgence de nouveaux financements afin d’éviter une catastrophe humanitaire.