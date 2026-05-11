Le gigantesque projet de centre de données de Microsoft en Afrique menacé par un bras de fer avec le Kenya

Le projet de centre de données de Microsoft en Afrique de l’Est rencontre d’importantes difficultés après un désaccord avec le gouvernement du Kenya concernant des garanties financières réclamées par le groupe américain, selon un rapport de Bloomberg News relayé par Reuters.

Annoncé en mai 2024, ce projet stratégique devait être développé en partenariat avec G42, spécialisée dans l’intelligence artificielle. Les deux entreprises avaient prévu d’investir un milliard de dollars dans une infrastructure destinée à renforcer les capacités de cloud computing en Afrique de l’Est.

Le projet avait été dévoilé lors de la visite officielle du président kényan William Ruto à Washington sous l’administration Biden. L’installation devait fonctionner entièrement grâce à l’énergie géothermique et offrir un accès régional aux services cloud Microsoft Azure.

Selon Bloomberg, Microsoft et G42 demandaient au gouvernement kényan de garantir l’achat annuel d’une certaine capacité du futur centre de données. Les négociations auraient cependant échoué après que Nairobi n’a pas été en mesure d’apporter le niveau de garanties financières exigé par les partenaires du projet.

Face à ces blocages, les entreprises envisageraient désormais de réduire l’ampleur de l’investissement initialement prévu, toujours selon le média américain.

Ce centre de données était présenté comme un projet majeur pour le développement numérique de l’Afrique de l’Est, une région où la demande en services cloud, intelligence artificielle et infrastructures numériques connaît une croissance rapide.

Le ralentissement du projet pourrait représenter un revers pour les ambitions technologiques du Kenya, qui cherche depuis plusieurs années à s’imposer comme un hub numérique régional capable d’attirer les grands groupes internationaux du secteur technologique.

Pour Microsoft, cette initiative faisait partie d’une stratégie plus large visant à étendre sa présence dans les marchés émergents et à accélérer le développement des infrastructures liées à l’intelligence artificielle à travers le monde.