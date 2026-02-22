Le chef du cartel Jalisco Nouvelle Génération tué par l’armée mexicaine lors d’une opération

L’armée mexicaine a tué dimanche Nemesio Ruben Oseguera Cervantes, alias « El Mencho », chef du puissant cartel Jalisco Nouvelle Génération (CJNG), lors d’une opération visant à l’arrêter dans la municipalité de Tapalpa, dans l’État de Jalisco. Blessé au cours de l’intervention, il est décédé alors qu’il était transporté par avion vers Mexico, a indiqué le ministère de la Défense dans un communiqué.

Selon les autorités, les forces armées ont essuyé des tirs au moment de l’opération. Quatre personnes ont été tuées sur place, tandis que trois autres, dont Oseguera Cervantes, ont succombé à leurs blessures par la suite. Deux suspects ont été arrêtés et les militaires ont saisi des véhicules blindés, des lance-roquettes et d’autres armes. Trois membres des forces de sécurité ont été blessés et reçoivent des soins médicaux.

La mort du chef du CJNG a provoqué plusieurs heures de blocages routiers accompagnés d’incendies de véhicules dans le Jalisco et d’autres États. Ces tactiques sont fréquemment utilisées par les cartels pour entraver les opérations militaires. Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux montraient d’épaisses colonnes de fumée au-dessus de Puerto Vallarta, tandis que des passagers fuyaient l’aéroport dans un climat de panique. Air Canada a annoncé la suspension de ses vols vers cette destination en raison de la situation sécuritaire.

Le département d’État américain offrait jusqu’à 15 millions de dollars pour toute information menant à l’arrestation d’El Mencho. En février, l’administration du président Donald Trump avait classé le CJNG comme organisation terroriste étrangère. Le cartel, fondé en 2009, est considéré par la DEA comme aussi puissant que le cartel de Sinaloa, avec une présence dans les 50 États américains et un rôle majeur dans le trafic de cocaïne, de méthamphétamine et surtout de fentanyl vers les États-Unis.

Le CJNG est réputé pour son agressivité, notamment ses attaques contre l’armée, l’usage de drones armés et de mines artisanales. En 2020, il avait mené une tentative spectaculaire d’assassinat contre le chef de la police de Mexico à l’aide de grenades et de fusils d’assaut. Oseguera Cervantes, impliqué dans le trafic de drogue depuis les années 1990, avait déjà été condamné aux États-Unis pour complot de distribution d’héroïne avant de reprendre ses activités au Mexique. Il faisait l’objet de plusieurs inculpations fédérales américaines, notamment pour trafic de stupéfiants et direction d’une entreprise criminelle continue.

La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum a souvent critiqué la stratégie dite du « kingpin », consistant à neutraliser les chefs de cartel au risque de déclencher de nouvelles flambées de violence. Mais sous la pression accrue de Washington pour lutter contre le trafic de drogue, notamment de fentanyl, l’élimination d’El Mencho constitue un succès majeur pour le gouvernement mexicain, même si les conséquences sécuritaires restent incertaines.